Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu: Merih Demiral, Türk futbol tarihine geçti!
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Kawasaki'yi 2-0 yenen Al Ahli şampiyon oldu. Suudi Arabistan ekibinin formasını giyen Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ve Japon temsilcisi Kawasaki karşılaştı.
Al Ahli ilk yarıda attığı gollerle maçı kazandı.
Suudi ekibinin gollerini 35'te Galeno ve 42'de Franck Kessie attı.
Al Ahli 13 yıl sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ullaştı.
Ah Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu oldu.
Etiketler: #Al Ahli SC #Merih Demiral #Asya Şampiyonlar Ligi
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