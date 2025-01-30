Al Ettifaq, Steven Gerrard ile yollarını ayırdı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq, teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırdı.

Al Ettifaq, Steven Gerrard ile yollarını ayırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:25

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al Ettifaq, teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırma kararı aldı ve İngiliz teknik adam ile ayrılığı resmi olarak açıkladı.

Suudi Arabistan ekibinde 55 resmi maçta görev yapan 44 yaşındaki Steven Gerrard, bu maçlarda 19 galibiyet, 16 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti.

Steven Gerrard, Al Ettifaq takımında 1.33 puan ortalaması elde etti.


Etiketler: #Steven Gerrard #Al Ettifaq #Suudi Arabistan

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