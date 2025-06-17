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Al Hilal'den Victor Osimhen açıklaması: 'Burada banknot basmıyoruz'

Al Hilal'den Victor Osimhen açıklaması: 'Burada banknot basmıyoruz'

17.06.2025 13:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Al Hilal'den Victor Osimhen açıklaması: 'Burada banknot basmıyoruz'

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, kulübün transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Calzade; Victor Osimhen, Bruno Fernandes ve Darwin Nunez'in transfer görüşmelerine ilişkin konuştu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ve Simone Inzaghi yönetimindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Al-Hilal'de CEO Esteve Calzada transfer planlamasıyla ilgili konuştu.

Calzada, BBC'ye verdiği röportajda daha önce ilgilendikleri Bruno Fernandes'in yanı sıra gündemdeki isimler için değerlendirmelerde bulundu.

Bruno Fernandes, Al-Hilal'in transfer teklifini kabul etmezken Calzada konuyla ilgili, "O büyük bir oyuncu. Al-Hilal için iyi olabileceğini düşündüğümüz oyuncu profiline uyuyor. Görüştüğümüz isimler kulübün hırsını gösteriyor. Herhangi bir oyuncuya teklif yapabilecek konumda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA BANKNOT BASMIYORUZ"

Yeni sezon öncesinde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Al-Hilal'in gündeminde Victor Osimhen ve Darwin Nunez yer alıyor.

Esteve Calzada, her iki futbolcunun transfer durumunun hatırlatılması üzerine tek bir oyuncu özelinde yorum yapmayı reddedip, "Çok hırslıyız ama oyuncunun kendisinden de istek görmemiz lazım ve transferin iki taraflı olması gerekiyor. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu, evet Suudi Arabistan'dayız ama burada banknot basmıyoruz" dedi.

Calzada ayrıca, "CEO olarak görevim kulübü etkin bir şekilde yönetmek. Böylece önemli oyunculara ve büyük bütçelere sahip olabiliriz. Bu yüzden bazen görüşmelerden çekiliyoruz çünkü oyuncuların sadece para için değil, buraya gelmeye çok istekli olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İlgili Konular: #Darwin Nunez #victor osimhen #bruno fernandes #Al Hilal

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