Al Musrati kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati kaç yaşında, nereli? Al Musrati hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:49

Braga’da forma giyen Libya asıllı orta saha oyuncusu Musrati bu sezon Portekiz Ligi’nde 11 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Ön libero mevkiinde oynayan oyuncu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Peki, Al Musrati kimdir? Beşiktaş'ın yeni transfer Al Musrati kaç yaşında, nereli?

AL MUSRATİ KİMDİR?

Beşiktaş’ın Transfer gündeminde olan Al Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde başladı. Ardından Guimaraes B takımına transfer olan Musrati, Rio Ave ve Braga gibi takımlarda forma giydi. 1,89 cm boyundaki oyuncu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor. Braga formasıyla 151 karşılaşmaya çıkan Al Musrati, 15 gol ve 8 asist katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca Libya Milli takımında 42 maçta forma giydi. Oyuncunun Braga ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Al Musrati ve Ernest Muci için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.