Cumhuriyet Gazetesi Logo
Al Nassr'dan Stefano Pioli kararı!

Al Nassr'dan Stefano Pioli kararı!

25.06.2025 14:17:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Al Nassr'dan Stefano Pioli kararı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr, 59 yaşındaki İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalyan teknik direktörün takımdan ayrıldığı belirtilerek, "Pioli ve ekibine geçen sezonki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

RONALDO'DAN PIOLI'YE TEŞEKKÜR

Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da görevinden ayrılan Pioli için sosyal medya paylaşımında, "Her şey için teşekkürler" ifadesini kullandı.

İtalyan ekibi Milan'dan ayrıldıktan sonra Eylül 2024'te Al-Nassr'a imza atan Pioli, 44 maçta Suudi takımın başında sahaya çıktı.

Pioli yönetimindeki Al Nassr, söz konusu müsabakalarda 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken ligi 70 puanla 3. sırada tamamladı.

İlgili Konular: #cristiano ronaldo #Stefano Pioli #al nassr

İlgili Haberler

Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı!
Duran ve Ronaldo attı Al Nassr kazandı! Suudi Arabistan Pro Lig'i 33. hafta maçında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i 2-0 mağlup etti.
Al Nassr logosunu değiştirdi
Al Nassr logosunu değiştirdi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, kulüp logosunu değiştirdiğini duyurdu.
Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: 'Bu bölüm sona erdi'
Cristano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: 'Bu bölüm sona erdi' Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr'a veda etti.