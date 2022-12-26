Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo açıklaması: 'Bekleyelim ve görelim'
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun sıradaki durağı merak konusu oldu. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Portekizli yıldızın olası transferine ilişkin açıklamada bulundu. Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, "Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim" dedi.
Manchester United'dan ayrılmasının ardından adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan temsilcisinden açıklama geldi.
"YIL SONUNA KADAR BEKLEYELİM"
Kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli yıldızın transferi konusunda gelen soruyu, "Evet ya da hayır dememe izin yok. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar işlerin nasıl yürüdüğünü görelim" diye yanıtladı.
"Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak benim için her zaman örnek olmuştur" diyen Salazar, Suudi Arabistan futboluna yönelik gelen eleştirileri değerlendirirken, "Görmezden geldiğiniz bir şeyi eleştirmek çok kolay. Beş yıldır buradayım ve konuştuğum tüm oyuncular, özellikle ligin seviyesi nedeniyle buraya geldiklerinde olumlu anlamda şaşırdıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.
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