Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia: Ronaldo, Avrupa'ya dönecek
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi ekibin teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli yıldızın tekrar Avrupa'ya döneceğini söyledi.
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun hocası Rudi Garcia'dan ilginç bir itiraf geldi.
The Sun'ın haberine göre, Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'nun emekliliğe ayrılmadan önce Avrupa'da forma giyeceğini ifade etti.
Rudi Garcia
Habere göre 58 yaşındaki teknik direktör, "Cristiano, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve kariyerini Al-Nassr'da sonlandırmayacak. Tekrar Avrupa'ya dönecektir" diye konuştu.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Avrupa'da Chelsea, Napoli ve Bayern Münih gibi kulüplerin ilgisine rağmen kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeyi tercih etti. Al Nassr, Portekizli yıldızla futbol tarihinin en yüksek yıllık ücretini kazandıracak bir sözleşme imzalayarak 200 milyon Euro ile anlaştığı duyurmuştu.
Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
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