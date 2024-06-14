Al Nassr'ın yeni hedefi Virgil van Dijk

Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:30

Güncelleme: 14.06.2024 - 09:30

Gelecek sezon için Al Hilal'i geçebilecek bir kadro hazırlığında bulunan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dev bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre; Al Nassr, Liverpool'da forma giyen Hollandalı dünya yıldızı Virgil van Dijk'ı renklerine bağlamak istiyor.

Habere göre; savunma hattını güçlendirmek için van Dijk'ı olmazsa olmaz gören Suudi ekibinin yöneticileri, geçtiğimiz günlerde van Dijk'ın menajeriyle bir araya geldi ve yıldız oyuncuyu dünyanın en çok kazanan oyuncusu yapacak bir sözleşme teklifinde bulundu.

Ayrıca haberde, van Dijk'ın Aymeric Laporte ile çok uyumlu olacağını düşünen Al Nassr yönetiminin bu transfer için limitleri zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 48 resmi maça çıkan 32 yaşındaki stoper, bu maçlarda 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.