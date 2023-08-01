Liverpool'da kaptanlık pazubandı Virgil van Dijk'a emanet!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:25

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:25

Liverpool'da Henderson'un takımdan ayrılmasının ardından yeni kaptan belli oldu.

Liverpool'dan yapılan açıklamada takımın yeni kaptanının Virgil van Dijk, ikinci kaptanın ise Trent Alexander Arnold olduğu duyuruldu.

'TARİF EDEMİYORUM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulundun van Dijk, "Büyük bir gurur. Çok özel bir duygu ve bunu tarif edemiyorum. Milli takımda kaptanım. İnanılmaz bir his. Takım arkadaşlarım ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.