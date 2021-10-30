Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:41
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş, 20 puan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek. 16.00'da başlayacak maçın orta hakemi Cüneyt Çakır olurken, VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgilerinden sonra 3 puan alarak moral bulmak isteyen Fenerbahçe ise, akşam 19.00'da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.




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