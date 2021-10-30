Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemi açıklandı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:41

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 puanla 3.sırada yer alan Beşiktaş, 20 puan ve averaj farkıyla 2. sırada yer alan Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek. 16.00'da başlayacak maçın orta hakemi Cüneyt Çakır olurken, VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgilerinden sonra 3 puan alarak moral bulmak isteyen Fenerbahçe ise, akşam 19.00'da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.



