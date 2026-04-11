Alanya’da kazanan çıkmadı: Trabzonspor zirve yarışında yara aldı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 58. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle öne geçti.

63. dakikada Chibuike Nwaiwu ve Güven Yalçın arasındaki pozisyon için 2 dakika süren kontrolün ardından VAR uyarısı geldi. Hakem Mehmet Türkmen, incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Güven Yalçın, penaltıdan ağları havalandırdı ve skora eşitliği getirdi.

FOLCARELLI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, 71. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR, 6 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ

Ligde 6 maç aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, puanını 64'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor

84' Trabzonspor'da Nwakaeme yerine Lovik oyuna dahil oldu.

82' Alanyaspor'da Güven Yalçın yerine Mounie oyuna dahil oldu.

77' Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine Umut Nayir oyuna dahil oldu.

71' Trabzonspor'da Folcarelli yaptığı faul sonrası sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düştü.

70' Alanyaspor'da Janvier, Oulai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

68' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Makouta yerine Maestro ve Enes Keskin yerine İzzet Çelik oyuna dahil oldu.

67' GOOOLLL!!! Alanyaspor, Güven Yalçın'ın penaltıdan kaydettiği golle skor 1-1'e getiriyor!

64' Hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan gelen uyarı sonrası Nwaiwu'nun elle müdahalesi olduğu belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.

62' Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında savunma arkasına atılan topla çaprazdan içeri sokulmak isteyen Güven, Nwaiwu ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı.

58' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Ozan Tufan ile 1-0 öne geçiyor! Pina'nın sağ kanattan açtığı ortada Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

36' Kornerden gelen ortaya kalenin hemen önünde Nwakaeme istediği gibi vuramadı ve Alanyaspor kalecisi Victor topu kontrol etti.

17' Pina, savunma arkasına atılan pasta topu çok güzel şekilde kontrol ederek önüne aldı ancak şut denemesinde kaleci Victor gole izin vermedi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.