Alanya'da müthiş son... Samsunspor üç puanı 3 golle aldı!

27.04.2026 19:16:00
Samsunspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 3-2 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan ve 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

UZATMALARDA 3 GOL ATILDI

Alanyaspor'un golleri ise 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Meschack Elia'dan geldi. 

Alanyaspor, son anlarda gelen 2 golle umutlansa da kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Samsunspor oldu. 

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Ligin 32. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

CANLI YAYIN: Konyaspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Lig 31. Hafta Mücadelesi Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Milli sporcu Deniz Sapmaz, Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'na katılarak Avrupa Kadınlar Golf Turu'nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...