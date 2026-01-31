Alanyaspor'dan Bundeliga'ya: Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Alanyaspor'un geçen yaz Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Nijeryalı santrafor Uchenna Ogundu'ya, Almanya'nın Augsburg takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Augsburg, Ogundu'yu transfer etmek için Alanyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

20 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon 20 maçta forma giyen genç santrfor, 1161 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

UCHENNA OGUNDU KİMDİR?

Ağustos 2024'te Nijerya'daki Diamond Football Academy'den Şanlıurfaspor altyapısını transfer olan Uchenna Ogundu, 5 ay sonra A takıma yükseldi ve 19 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapttı. Geçtiğimiz temmuz ayında Alanyaspor'a transfer olan Ogundu, Akdeniz kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.