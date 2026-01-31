Alanyaspor'dan Bundeliga'ya: Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 18:11:00
Cumhuriyet Spor
Alanyaspor'un 19 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Uchenna Ogundu'nun, Augsburg ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

Alanyaspor'un geçen yaz Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Nijeryalı santrafor Uchenna Ogundu'ya, Almanya'nın Augsburg takımının talip olduğu ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Augsburg, Ogundu'yu transfer etmek için Alanyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

20 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Bu sezon 20 maçta forma giyen genç santrfor, 1161 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

UCHENNA OGUNDU KİMDİR?

Ağustos 2024'te Nijerya'daki Diamond Football Academy'den Şanlıurfaspor altyapısını transfer olan Uchenna Ogundu, 5 ay sonra A takıma yükseldi ve 19 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapttı. Geçtiğimiz temmuz ayında Alanyaspor'a transfer olan Ogundu, Akdeniz kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

