Alanyaspor'un korkulu rüyası Dries Mertens!

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in istatistiği dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:01
Alanyaspor'un korkulu rüyası Dries Mertens!
Abone Ol google-news

Belçikalı yıldız Dries Mertens, yine bir Alanyaspor maçında yıldızlaştı.

Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçında fileleri 2 kez salladı.

8 GOLÜN 4'Ü ALANYASPOR'A

Mertens, Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.

36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.


Dries Mertens galatasaray Alanyaspor süper lig

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe - Galatasaray maçını işaret etti!

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: Fenerbahçe - Galatasaray maçını işaret etti!
Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Karabasan gibi üstüne çöktüler'

Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Karabasan gibi üstüne çöktüler'
Galatasaray, Alanyaspor'un İstanbul'daki serisini 4 golle bitirdi!

Galatasaray, Alanyaspor'un İstanbul'daki serisini 4 golle bitirdi!

En Çok Okunan Haberler