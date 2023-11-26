Alanyaspor'un korkulu rüyası Dries Mertens!
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in istatistiği dikkat çekti.
Belçikalı yıldız Dries Mertens, yine bir Alanyaspor maçında yıldızlaştı.
Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçında fileleri 2 kez salladı.
8 GOLÜN 4'Ü ALANYASPOR'A
Mertens, Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.
36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler