Alanyaspor'un korkulu rüyası Dries Mertens!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:01

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:01

Belçikalı yıldız Dries Mertens, yine bir Alanyaspor maçında yıldızlaştı.

Ligde en son Güney ekibine gol atan tecrübeli 10 numara, 4-0 kazandıkları Alanyaspor maçında fileleri 2 kez salladı.

8 GOLÜN 4'Ü ALANYASPOR'A

Mertens, Icardi'ye de ilk golde asist yaptı. Galatasaray formasıyla ligde 41 maça çıkan ve 8 gol atan Mertens, bunların 4'ünü Alanyaspor kalesine göndermiş oldu. Yıldız futbolcu, ilk golünü de yine Alanyaspor'a atmıştı.

36 yaşındaki maestro, maçın ardından küçük oğluyla birlikte tribünlere üçlü çektirip, taraftarları coşturdu.