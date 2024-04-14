Alanyaspor maçı öncesi... Erden Timur'dan şampiyonluk sözleri!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 18:56

Güncelleme: 14.04.2024 - 18:56

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu hak ettiklerini söyleyen Timur, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah güzel yoldayız. İnşallah taraftarımızla birlikte iyi bir maç olacak. Sonucunda şampiyonluğu hak eden kazanacak. Biz de hak ettiğimize inanıyoruz. Gerginlikler de azalarak lig sonu böyle geçsin. Herkese başarılar ama güzel bir netice alacağımıza inanıyoruz."