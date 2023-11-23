Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:26

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:26

Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den iyi haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

20 MAÇTA 15 GOL ATTI

Uzun bir aradan sonra takımla çalışan 30 yaşındaki golcü, antrenman sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.