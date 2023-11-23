Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımla antrenmana çıktığı duyuruldu.
Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den iyi haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, ilk kez takımla birlikte çalıştı.
20 MAÇTA 15 GOL ATTI
Uzun bir aradan sonra takımla çalışan 30 yaşındaki golcü, antrenman sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.
?? Mauro Icardi, takımla birlikte bugünkü antrenmanda! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 23, 2023
?? İdmandan en özel görüntüler, şimdi Galatasaray YouTube Katıl'da! ??
?? Sen de yerini al, en özel içerikleri kaçırma!
?? https://t.co/JiZ1625KiP pic.twitter.com/kbAjxLuAxT
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