Okan Buruk görüştü... Galatasaray'da Fransız futbolcu hazır kıta!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:31

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:31

Galatasaray’a geldiğinden beri performansıyla eleştirilerin hedefi olan Ndombele, milli arada fiziksel açıdan takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldi.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele ile görüşüp yoğun maç trafiğinde kendisine ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Fransız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 7 kez giydi.