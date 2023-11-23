Okan Buruk görüştü... Galatasaray'da Fransız futbolcu hazır kıta!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile görüşerek yoğun maç trafiği için hazır olması talimatını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:31
Okan Buruk görüştü... Galatasaray'da Fransız futbolcu hazır kıta!
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Galatasaray’a geldiğinden beri performansıyla eleştirilerin hedefi olan Ndombele, milli arada fiziksel açıdan takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldi.

OKAN BURUK GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele ile görüşüp yoğun maç trafiğinde kendisine ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Fransız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 7 kez giydi.


Tanguy Ndombele okan buruk galatasaray

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