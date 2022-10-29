Alanyaspor, seriyi sürdürdü! Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 23:22
Alanyaspor, seriyi sürdürdü! Alanyaspor 2-0 Gaziantep FK
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Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller; 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Jure Belkovec'ten geldi. 

Ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça (2 galibiyet, 1 beraberlik) çıkaran Alanyaspor, evinde de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik tablosu yakalamış oldu. Ligde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlayan Alanyaspor, 12 maç sonunda 16 puana ulaştı. 2 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 11 maç sonunda 15 puanda kaldı. 


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