Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray maçı sözleri!

28.02.2026 18:33:00
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, Kocaelispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından Galatasaray derbisiyle ilgili mesaj yolladı.

Beşiktaş'ın yıldız sol beki Rıdvan Yılmaz, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk" dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen Rıdvan, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

