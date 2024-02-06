Alanyaspor'a İngiltere Premier Lig'den sürpriz transfer: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest'ın kadrosunda bulunan Güney Koreli futbolcu Ui-jo Hwang'ı renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:54
Alanyaspor'a İngiltere Premier Lig'den sürpriz transfer: Resmen açıklandı!
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Alanyaspor, Premier Lig'den transferi resmen açıkladı.

Akdeniz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Ui-jo Hwang

18 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Güney Koreli oyuncu sezonun geri kalanında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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