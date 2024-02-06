Alanyaspor'a İngiltere Premier Lig'den sürpriz transfer: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Alanyaspor, İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest'ın kadrosunda bulunan Güney Koreli futbolcu Ui-jo Hwang'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Alanyaspor, Premier Lig'den transferi resmen açıkladı.
Akdeniz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Ui-jo Hwang
18 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Güney Koreli oyuncu sezonun geri kalanında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.
Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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