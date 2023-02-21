Alanyaspor'dan depremzedeler için oyuncak bağışı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Galatasaray ile yapacağı özel maçta oyuncak bağışı yapılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:34
Alanyaspor'dan depremzedeler için oyuncak bağışı
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Corendon Alanyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımız için hep birlikte" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

GALATASARAY İLE ÖZEL MAÇ

Turuncu-yeşilli takımın 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda Galatasaray ile özel maç yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçında taraftarların getirdiği oyuncaklar, güvenlik noktalarında toplanacak. Toplanacak oyuncaklar daha sonra afet bölgelerine gönderilecek. Tüm taraftarlarımızı stadyuma oyuncakla gelerek kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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