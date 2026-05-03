Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda

3.05.2026 16:42:00
Eintracht Frankfurt'ta kötü günler geçiren teknik direktör Albert Riera ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki teknik direktörlük kariyeri sallantıda. 

Geçen şubat ayında Alman takımının başına geçen 44 yaşındaki teknik adam için işler yolunda gitmiyor.

Frankfurt başında 12 maça çıkan ve 4'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Riera, Bundesliga'da dün oynadıkları Hamburg maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

SPORTİF DİREKTÖR MARKUS KROSCHE'DEN AÇIKLAMA

Alman basınında çıkan haberlerde İspanyol teknik adamın alınan olumsuz sonuçların dışında bazı futbolcularla da sorun yaşadığı öne sürüldü. Hamburg yenilgisinin ardından konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin ise Riera'nın geleceğiyle ilgili sorulara kaçamak yanıtlar vermesi dikkat çekti.

"OYNADIĞIMIZ FUTBOLDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Krösche, oynadıkları futbol tarzından ve agresif oyundan son derece rahatsız olduğunu vurgulayarak "Dürüst olmak gerekirse: eğer bu tür hatalar yaparsak, bu tür performanslar sergilersek, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde hiçbir şansımız kalmaz" ifadelerini kullandı.

RIERA SORUSUNA YANIT

Markus Krösche, teknik direktör Albert Riera'nın kulüpteki geleceği hakkında sorulan bir soru üzerine "Bugünkü mesele teknik direktör değil. Sonuçta önemli olan takımın performansı. Ve bu sezon, özellikle bu kadar önemli maçlarda performansları yeterli olmadı" diye konuştu.

Alman sportif direktör, Riera'nın bu sezonun ötesinde kulüpte bir geleceği olup olmadığı sorulduğunda ise "Bugünkü performanstan bahsedelim, yeterince iyi değildi" yanıtını verdi.

RIERA'NIN BASIN TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

Bu arada teknik direktör Riera maç öncesi, geçen cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı sert açıklamalarla Alman basınında tartışma konusu olmuştu.

"GAZETECİLERLE TAKTİK TARTIŞMAM"

Basın toplantısında agresif tavırlarıyla dikkat çeken İspanyol çalıştırıcı Hamburg'a karşı planları hakkındaki soruya "Kazanmak. Gazetecilerle taktik tartışmam" yanıtını vermişti.

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Albert Riera, takımın santrforu Jonathan Burkardt ile arasında sorun olduğu iddiaları hakkında ise "Tamamen saçmalık! Oyuncularımla iletişim sorunum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz?" diye karşılık vermişti

"BEN BİR KUKLA DEĞİLİM"

Tepki dolu sözlerle açıklamalarını sürdüren Riera şunları söylemişti:

"Burada bir barda ya da sirkte değiliz. Burası ciddi bir futbol kulübü. Belki de buranın bir bar olduğunu ve menajerlerle, gazetecilerle konuştuğunuzu düşünüyorsunuz. Bu binanın etrafında zehir var ama içinde yok. Oyuncularla harika bir ilişkimiz var. Bir şeyler yazmak sizin işiniz ama yalanları kabul etmeyeceğim. Ben bir kukla değilim. Ben bir antrenörüm. Saygı talep ediyorum. Taraftarlar gerçeği duymayı hak ediyor."

