Aleksandar Djordjevic: Bunu hak ettik, herkesle gurur duyuyorum
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko koçu Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından duygularını dile getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. 4. maça seride 2-1 önde giren Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de 80-92 kazanarak 3-1 yaptı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe Beko koçu Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından duygularını dile getirdi.
Djordjevic, sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda, "İnanılmaz bir başarı… Bunu hak ettik, herkesle gurur duyuyorum" dedi.
VESELY: EN BAŞINDAN BERİ İNANDIK
MVP olan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Vesely ise, "Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. İki kez EuroLeague şampiyonu olan bir rakibimiz vardı, kolay değildi ancak biz, en başından bu yana şampiyonluğa inandık" ifadelerini kullandı.
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