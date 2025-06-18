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Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş'tan açıklama!

Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş'tan açıklama!

18.06.2025 15:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Beşiktaş'tan açıklama!

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından kulübün hedefleri ve hazırlıkları hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özalp, yoğun bir kadro planlaması süreci yürüttüklerini ve hedeflerinin grup aşamasına kalmak olduğunu belirtti.

"28 HAZİRAN'DA SAHAYA İNİYORUZ"

Orhan Özalp, siyah-beyazlıların sezon öncesi programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa Ligi eleme kuraları camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. 28 Haziran'da Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarımıza başlayacağız. 4 Temmuz'da ise Avusturya kampımıza geçeceğiz ve bu kamp yaklaşık iki hafta sürecek."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile eşleşmişti.

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