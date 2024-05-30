Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı: Brezilyalıdan Semih Şentürk sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:44

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Alex de Souza ile sözleşme imzaladı.

Brezilyalı teknik direktör, Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı.

İmza töreninde yapılan açıklamalar şu şekilde:

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Teknik sorumlu olarak Alex'i yeniden Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olma adına emek sarf ediyoruz. Başarı istiyoruz, başarıyla endeksli çalışmalar yapıyoruz. Alex hocamızın ne kadar disiplinli, özverili ve Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir futbol kulübünün değil tüm Türkiye'nin kabullendiği, sevdiği, saydığı, göğsüne bastığı bir karakter. Antalyaspor olarak başarılı işlere imza atacağız."

"EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Alex de Souza: "Herkes önünde bir kez daha Antalyaspor başkanına ve yöneticilerine beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla beraber, çok mutlu olduğum ülkeye yeniden gelmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum."

Alex de Souza: "Geldiğim günden beri beni evimde hissettiren Antalya şehrine ve halkına teşekkür ediyorum. Hoca olarak çıktığım bu yolda başarılı bir teknik direktör olmak, şehre enerji vermek istiyorum."

Alex de Souza: "Antalyaspor'a gelmeden önce de Antalyaspor'a en iyi şekilde hizmet edebilmek için, başarıya giden yol için de en iyi şekilde hazırlandığımı söylemek isterim. 2 yıllık kontratımız süresince Antalyaspor'da çok başarılı olmak, taraftarımızla bütünleşmek istiyorum. Onları hep stadyumda görmek istiyorum. Oynattığımız futbolla onları mutlu etmek, iyi bir kadroyla onlara keyifli anlar yaşatmak istiyorum."

ALEX'TEN TRANSFER MESAJI

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Alex hocamızla 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Allah nasip ederse başarı dolu 2 yıl geçireceğiz. Geldiği geceden beri Alex hocamızla, futbol şube sorumlumuz toplantı içerisinde. Yoğun toplantılar yaptık. Futbol mühendisliğine başladık. Kimler gelecek, kimler gidecek, hocamızın önerdiği oyuncular, scoutlarımızın önerdiği oyuncular var. Hocamız 1 hafta daha burada. Bu toplantılar devam edecek. Antalyaspor'un bütçesine, bizi probleme sokmayacak ve başarılı olacak bir kadro oluşturacağız."

Alex de Souza: "Görüşmeler başladığından beri Antalyaspor'u daha derinden inceleme fırsatı buldum. Antalyaspor'un neler yaptığını inceledim. Nuri Hoca'dan Sergen Hoca'ya kadar takımın ne tarz reaksiyonlar verdiğini, performanslarını inceledim. Daha fazla bilgi sahibi oldum. Burada daha önceden takımda çalışan profesyonellerle de konuştum. Burada her zaman mücadeleci ve seyir zevki veren bir takım oluşturmak istiyoruz. Doğru bütçeyle doğru takımı kuracağımızı düşünüyoruz."

ALEX'TEN SEMİH ŞENTÜRK YANITI

Alex de Souza: "Hayır. Semih Şentürk (Fenerbahçe U19 Teknik Direktörü) hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışan profesyoneller dışında 2 tane yardımcı antrenör getireceğim yanımda, Joao Paolo ve Ze Roberto, ayrıca Mehmet Aurelio da yanımda olacak. Böyle bir kadro oluşturduk. Helton ile görüştüm, diğer oyuncularla da konuştum. Bunları yönetimin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Antalyaspor için en iyi kadroyu kurmak istiyorum. Taraftarın ilgisini çekecek bir kadro oluşturmak, stadyuma geldiklerinde evlere mutlu gidecekleri bir takım kurmayı hedefliyoruz. En büyük odağımız bu."

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: "Temmuzun ilk haftası transfer dönemi başlıyor, eylüle kadar zamanı var. Transfer dönemi başlamadan transfer engelini kaldıracağız. Bu kadar transfer emeği, transfer yasağını kaldırmama üzerine olamaz. Biz sözleşmeleri imzalayacağız. Transfer engelini kaldırınca da lisanslarını TFF'ye bildireceğiz."

Alex de Souza: "Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da transfer dönemi başlayacak. Birçok oyuncu, birçok kulübe gitmek ister. Bazı oyuncular Antalyaspor'a gelmek isteyecektir. Basında çok isim duyacağız, çok haber çıkacak. Bunun için gerekli aksiyonları kulüp alacaktır. Basında çıkan isimlere takılıp kalmayın. Brezilya'da bile haberler çıkmaya başladı, benim birçok ismi Antalya'ya götüreceğim söyleniyordu. Futbol dünyasında bu tip haberlere alışkınız."