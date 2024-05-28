Alex de Souza imza için Antalya'da!
Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaşan Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya ulaştı.
Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.
Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkanvekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
TARAFTARLAR MEŞALE İLE KARŞILADI
Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
"EN BÜYÜK ANTALYASPOR"
Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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