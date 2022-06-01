Alex de Souza, Jorge Jesus için paylaşımda bulundu
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jorge Jesus, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu gezdi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ise sosyal medya hesabından Portekizli hocaya bol şans diledi.
Fenerbahçeli taraftarların uzun zamandır yolunu gözlediği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile stadı gezen Portekizli hoca, sarı-lacivertliler ile görüşme yapacak.
ALEX DE SOUZA'DAN MESAJ
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza da bu gelişmelere kayıtsız kalamadı ve Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.
Alex mesajında, "Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.
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