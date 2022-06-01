Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus, Ülker Stadı'nı gezdi
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jorge Jesus, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu gezdi.
Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Jesus, bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu gezdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi" ifadeleri yer aldı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2022
Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. pic.twitter.com/zPc2EzPxAZ
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