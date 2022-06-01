Jorge Jesus'tan Ali Koç'a: 'Hazır mısınız?'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin görüşmek için İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Portekizli teknik direktör, Koç'a "Hazır mısınız?" dedi.
Fenerbahçe, Jorge Jesus'la Ali Koç'un bir araya geldiği görüntüyü paylaştı.
Portekizli teknik direktör Koç'la el sıkışırken "Hazır mısınız?" dedi.
Ali Koç ise "Hazırım" yanıtı verirken ikilinin neşeli hali dikkat çekti.
Hazır mısınız? ??#JorgeOnTheStage pic.twitter.com/pCLnKu1ryj— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2022
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