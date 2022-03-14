Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:24

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazandı. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirirken genç futbolcu Arda Güler'in oynadığı iyi futbol vurgulandı.

GÜNTEKİN ONAY: "Francesco Farioli, 60. dakikada santrforsuz oyundan vazgeçerek Djedhou’yu sahaya sürdü, Efkan Bekiroğlu’nu orta sahaya çekti. Bu değişiklik bir anda dengeleri değiştirdi. Alanya orta sahası güçlendi. Santrforlu oyunda Efecan Karaca ve Emre akbaba’nın da etkinliği arttı. Ozan Tufan’ın kanadında oynayan Tayfur Bingöl’ün attığı 2 golle de maç bir anda 2-2’ye geldi. Hatta Juanfran’ın köşeye giden şutunda Altay Bayındır’ın müthiş kurtarışı olmasa ev sahibi öne de geçecekti. İvme bu kadar Alanya’ya dönmüşken kaleci Altay’ın yaptığı süper kurtarış Fenerbahçe’yi yıkımdan kurtardı. İkinci yarıda sadece penaltı atarken gördüğümüz Mesut’un yerine Arda Güler’in girmesi, Pelkas’ın oyuna dahil olması ile yeniden dengeyi bulan sarı lacivertlilerde genç Arda, gerçekten de 1 gol, 1 asist ile fark yarattı. Özellikle de Mergim Berisha’ya attırdığı gol harikulade idi. Sadece %37 topa sahip olduğu bir oyunda Alanya deplasmanında 5-2 kazanan Fenerbahçe’de galibiyetin mimarları Rossi, Altay ve genç Arda idi. İsmail Kartal ile son 5 maçta 13 puan kazanan sarı lacivertli takım çıkışını sürdürüyor. Bu yükselişte Miha Zajc ve Miguel Crespo’dan oluşan dinamik merkez orta sahasının payı da yadsınamaz." (HÜRRİYET)

ERCAN GÜVEN: "Futbolda konsantrasyon önemli ama Alanyaspor karşısında çok daha önemliydi. Fenerbahçe savunmasındaki bir anlık paylaşım hatası hemen skoru 1-2 yaptı. On dakika geçmeden 2-2… İkisi de Tayfur’dandı. İkinci yarıda Mesut ve Ozan oyundan düşünce Fenerbahçe’yi kalesinde yaşadığı kabustan kurtaran yine Altay’dı. İsmail Kartal, ne sağbekte ne çıktığı zaman ileride iş yapamayan Ozan’ı çıkarıp Pelkas’ı aldı ve Osayi yine bek oldu. Ardından Mesut-Arda ve Serdar-Berisha değişikliği geldi ve dört dakika sonra genç Arda’nın galibiyet golü geldi. Yeni girenlerden Pelkas 89’da, Berisha 94’de skoru 2-5 yapınca işin rengi belli oldu. İkinciliği istiyor Fenerbahçe… Hem de şiddetle ve çığlık çığlığa." (MİLLİYET)

"ÖZEL BİR OYUNCU"

ÖNDER ÖZEN: "7 gollü bir maç izledik. Daha yüksek skorlu bir maç da olabilirdi. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanına yaklaşımını çok doğru buldum. Yaklaşık 15-20 gün önce Trabzonspor, Alanya deplasmanındaydı. Trabzonspor'un yaptığına benzer şekilde karşıladığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. O maç da 5'lik olmuştu. Arda giderek büyüyen, futbolunu büyüten, performansın ölçülebilir taraflarını bir bünyede toplamış bir futbolcu. Bundan sonra iki şey kaldı; sporcu karakteri ve performansını devam ettirebilmesi. Bunun dışında her şeyi tamam. Dilerim daha fazla süre alır. Ciddi bir yıldız adayıyla karşı karşıyayız. Ligimiz harikulade bir renge doğru gidebilir. Hakikaten özel bir oyuncu."

METİN TEKİN: "En keyifli maçları seyrettiğim hafta olduğunu söyleyebilirim. Seyir keyfi çok yüksekti. Heyecanla bakıyoruz genç oyunculara oynadıkları zaman. Önce göze batar, fark edilir bu oyuncular. Fark yaratmak çok zordur. Arda'nın fark yaratmaya çok hızla gittiğini söyleyebilirim. Topu sürüşü, kendine güveni, kötü kullanmış olsa da topla hızlanışı ve oyun aklı. Alan süzeceksiniz, rakipleri ve kendi arkadaşlarınızı göreceksiniz. Değişen fotoğraflara göre doğru kararı vermektir oyun aklı. Bu, Arda'da var. Bunu ben hissedebiliyorum. Teknik kalitesini bir bütün içinde kullanıyor. Bu özellikleriyle üst oyuncu olmaya aday bir genç görüyorum ben."

TÜMER METİN: "Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil. Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir."