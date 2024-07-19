Alex de Souza'dan Mourinho sözleri: 'Onun takımın başına geçmesi...'
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Alex'in açıklamaları şu şekilde:
"Mourinho, dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Onun takımın başına geçmesi bir dizi avantaj ve olumlu durumu da beraberinde getiriyor. Kulüp, bu küresel ağırlığın peşinden gitti."
"KAZANMAK İSTEYEN BİR İSİM"
"Bu, şampiyonluk için net bir mesaj. Kulüp, kalitesi dünya çapında kabul edilen bir ismin peşinden gitti. Detaylarını, planlarını veya kendisine sunulan hedefleri bilmiyorum ama Mourinho nerede olursa olsun her zaman kazanmak isteyen bir teknik direktör. Bundan eminiz. Ana fikir bu olmalı."
"REKORU GENİŞLETMEK İSTİYOR"
"Jose Mourinho tarihin en iyilerinden biri. Çok başarılı işler yaptı ve şimdi yeni bir anı yaşamak için yeni bir ülkeye gidiyor. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değil! Her zaman gösterdiği hırsla daha fazlasını aramak, başarı rekorunu genişletmek için Fenerbahçe'ye gidiyor"
"TARAFTAR İLE ÖRTÜŞÜR"
"Mourinho'nun her zaman olan tutkulu çalışma şeklinin, Fenerbahçe taraftarının duygularıyla örtüşeceğine inanıyorum. Sıcaklığı ve tribünlerin bağlılığını sevecektir."
"UMARIM BUNU BAŞARIR"
"Mourinho ile konuştuğumda ona güçlü ve içten bir şekilde sarılacağım. Ona başarılar diliyorum. Umarım fikirlerini, kulübün öngördüklerine yaklaştırmayı başarır."
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