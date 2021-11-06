Alex de Souza'nın takımı Brezilya'da finalde
Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sao Paulo U20 takımı finale çaktı.
Teknik Direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex de Souza'nın takımı 20 yaş altı liginde finale yükseldi.
Sao Paulo, yarı finalde karşılaştığı Flamengo'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlarla mağlup ederek finale yükseldi.
Sao Paulo'nun finaldeki rakibi Internacional ve Atletico Mineiro eşleşmesinin galibi olacak. Internacional ile Atletico Mineiro arasında oynanan ilk maç golsüz berebere bitti.
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