Alex Oxlade-Chamberlain: 'Bu şekilde kaybetmek üzücü'

Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta İngiliz oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Alex Oxlade-Chamberlain: 'Bu şekilde kaybetmek üzücü'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:17

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, şu sözleri kullandı;

"Maç 1-0 olduktan sonra ikinci ve üçüncü golü atmalıydık. Sonrasında rakip bizi cezalandırdı. Gaziantep FK ceza sahasını iyi savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Bu şekilde kaybetmek üzücü oluyor. Kendi ceza sahamızda ve rakip ceza sahasında istediğimiz kaliteyi gösteremedik."


Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #beşiktaş #gaziantep fk

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta büyük tepki: Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!

Beşiktaş'ta büyük tepki: Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!
Gaziantep FK'den Beşiktaş'a çelme: Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK

Gaziantep FK'den Beşiktaş'a çelme: Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK
Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a Umut Nayir'den kötü haber!

Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a Umut Nayir'den kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler