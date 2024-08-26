Alexander Djiku: 'Biz golü erken bulunca...'

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Alexander Djiku, maçın ardından konuştu. Djiku, "Rizespor taraftarları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 01:00
Alexander Djiku: 'Biz golü erken bulunca...'
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Alexander Djiku, Rizespor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Alexander Djiku yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasına ve Daum'un ailesine başsağlığı diliyorum. İyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynadık. Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik. Hem gol yemedik hem de çok fazla gol attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"BİZ GOLÜ ERKEN BULUNCA..."

Başarılı stoper, "Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de analizimizi yapmıştık. Rizespor taraftarları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık" diye konuştu.


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