Alexander Djiku: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Alexander Djiku: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:27

Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku, sahalarında Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Djiku, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek" dedi. 

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu ve bu süreçte hızlıca sahalara dönebilmek adına yoğun çaba harcadığını ifade eden tecrübeli stoper, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #Rangers

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişti: Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan derbi iddiası!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişti: Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan derbi iddiası!
Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye güveniyor: 'O maçtan korkmuyoruz'
Fenerbahçe turu zora soktu!: Fenerbahçe 1-3 Rangers

Fenerbahçe turu zora soktu!: Fenerbahçe 1-3 Rangers
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler