Alexander Djiku şampiyonluk yarışını değerlendirdi: 'Daha hiçbir şey bitmedi'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:53

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:53

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 biten derbinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık" dedi.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.