Alexander Djiku şampiyonluk yarışını değerlendirdi: 'Daha hiçbir şey bitmedi'

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, golsüz berabere biten Galatasaray derbisinin ardından açıklama yaptı.

Alexander Djiku şampiyonluk yarışını değerlendirdi: 'Daha hiçbir şey bitmedi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:53

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 biten derbinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık" dedi. 

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #galatasaray

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