Tartışmaların hedefi olmuştu: İşte Slavko Vincic'in derbi performansı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:50

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:52

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray ile Fenerbahc¸e arasındaki derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu.

Sloven hakem, mu¨cadelede 35 kez faul du¨du¨gˆu¨ c¸aldı. Galatasaray'ın 20, Fenerbahc¸e'nin ise 15 kez faul yaptıgˆını is¸aret etti.

9 KEZ SARI KART C¸IKARDI

Vincic, derbide sarı kartına 9 kez bas¸vurdu.

Galatasaray ve Fenerbahc¸e'nin idari menajerlerinin go¨rdu¨gˆu¨ kars¸ılıklı sarı kart dıs¸ında sarı kırmızılılardan Osimhen, Barıs¸ Alper, Sallai, Davinson ve Yunus; sarı lacivertlilerden C¸agˆlar ve Fred sarı kart go¨rdu¨