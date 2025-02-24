Tartışmaların hedefi olmuştu: İşte Slavko Vincic'in derbi performansı!
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere sonuçlandı. Maçı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı ise dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Fenerbahc¸e arasındaki derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu.
Sloven hakem, mu¨cadelede 35 kez faul du¨du¨gˆu¨ c¸aldı. Galatasaray'ın 20, Fenerbahc¸e'nin ise 15 kez faul yaptıgˆını is¸aret etti.
9 KEZ SARI KART C¸IKARDI
Vincic, derbide sarı kartına 9 kez bas¸vurdu.
Galatasaray ve Fenerbahc¸e'nin idari menajerlerinin go¨rdu¨gˆu¨ kars¸ılıklı sarı kart dıs¸ında sarı kırmızılılardan Osimhen, Barıs¸ Alper, Sallai, Davinson ve Yunus; sarı lacivertlilerden C¸agˆlar ve Fred sarı kart go¨rdu¨
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Slavko Vincic #Derbi
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