Fernando Muslera'dan derbi açıklaması: 'İnşallah ligi erkenden bitirebiliriz'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:44

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:44

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Farkı devam ettiriyoruz, yolumuza namağlup devam ediyoruz. Pozitifleri alıp, geliştirmemiz gereken yerleri alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İĞNELEYİCİ, ANLAMI OLAN BİR MAÇ!"

Muslera, "Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu" dedi.

Tecrübeli kaleci, "Deplasmanda kazanıp burada kaybetmemek çok büyük bir şey. İnşallah ligi erkenden bitirebiliriz ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Kalitemiz buna müsait" sözleriyle konuşmasını noktaladı.