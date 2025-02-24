Alexander Djiku'dan derbi açıklaması: 'Buraya 3 puan için geldik'

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıta gelecek Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Alexander Djiku, maçın öncesinde görüşlerini aktardı.

Alexander Djiku'dan derbi açıklaması: 'Buraya 3 puan için geldik'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:25

Fenerbahçe'de forma giyen stoper oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. 

Alexander Djiku: "Önemli bir maç olacak. Lig ve şehir açısından çok önemli bir maç. Galibiyetle ayrılmak çok önemli. Buraya 3 puan için geldik. Bunun için hazırız. Azmimizi, hırsımızı göstermek istiyoruz. 3 puan niyetindeyiz bugün. Her zaman takım içinde iyi bir ambiyans var. Dinamikler iyi. Dinamikliğimizle, gücümüzle beraber yolumuza kayıpsız devam etmek niyetindeyiz" dedi.


Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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