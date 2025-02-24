Alexander Djiku'dan derbi açıklaması: 'Buraya 3 puan için geldik'
Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıta gelecek Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Alexander Djiku, maçın öncesinde görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de forma giyen stoper oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Alexander Djiku: "Önemli bir maç olacak. Lig ve şehir açısından çok önemli bir maç. Galibiyetle ayrılmak çok önemli. Buraya 3 puan için geldik. Bunun için hazırız. Azmimizi, hırsımızı göstermek istiyoruz. 3 puan niyetindeyiz bugün. Her zaman takım içinde iyi bir ambiyans var. Dinamikler iyi. Dinamikliğimizle, gücümüzle beraber yolumuza kayıpsız devam etmek niyetindeyiz" dedi.
Etiketler: #Alexander Djiku #fenerbahçe #galatasaray #Derbi
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