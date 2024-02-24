Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Alexander Djiku, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:55
Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de 84. dakikada sarı kart gören Alexander Djiku, cezalı duruma düştü. Ganalı stoper, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.


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