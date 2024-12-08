Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Beşiktaş maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Djiku, 89. dakikada sarı kart gördü.
30 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Etiketler: #fenerbahçe #Alexander Djiku #beşiktaş
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