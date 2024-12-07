Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı farklı mağlup etti!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 92-67 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi.
TOBB Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 92-67 kazandı.
SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü.
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