Alexander Isak'tan transfer sözleri!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:07

Güncelleme: 26.03.2024 - 19:07

Arsenal'in gelecek transfer dönemindeki hedeflerinden olan Alexander Isak, Milli Takım kampında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Hazırlık maçında Arnavutluk'u mağlup ettikleri maçın ardından transfer hakkında gelen soruya cevap veren Alexander Isak yakın zamanda Newcastle United'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

İşte Alexander Isak'ın o açıklaması:

"Ben bunu böyle bir şey olarak görüyorum. Herkes yazın geldiğini biliyor ve eğer bir şeyler ortaya çıkarsa bazı şeyler olabilir ama ayrılmayı hiç düşünmedim bile."

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 30 resmi maça çıkan Alexander Isak bu karşılaşmalarda 16 gollük skor katkısı sağladı.