Alexander Isak'tan transfer sözleri!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:07
Alexander Isak'tan transfer sözleri!
Abone Ol google-news

Arsenal'in gelecek transfer dönemindeki hedeflerinden olan Alexander Isak, Milli Takım kampında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Hazırlık maçında Arnavutluk'u mağlup ettikleri maçın ardından transfer hakkında gelen soruya cevap veren Alexander Isak yakın zamanda Newcastle United'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

İşte Alexander Isak'ın o açıklaması:

"Ben bunu böyle bir şey olarak görüyorum. Herkes yazın geldiğini biliyor ve eğer bir şeyler ortaya çıkarsa bazı şeyler olabilir ama ayrılmayı hiç düşünmedim bile."

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 30 resmi maça çıkan Alexander Isak bu karşılaşmalarda 16 gollük skor katkısı sağladı.


Newcastle United haberleri Alexander Isak haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Newcastle puanı son dakikada aldı!

Newcastle puanı son dakikada aldı!
Penaltılarda gülen taraf Newcastle United!

Penaltılarda gülen taraf Newcastle United!
Chelsea, Newcastle United'ı eli boş gönderdi!

Chelsea, Newcastle United'ı eli boş gönderdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem olmuştu: Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında karar!

Sosyal medyada gündem olmuştu: Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında karar!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü
Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'

Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'
Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’

Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
Kaza, ifşa, dava, intihar... Skandallarla anılan Boeing'in CEO'su görevi bırakıyor

Kaza, ifşa, dava, intihar... Skandallarla anılan Boeing'in CEO'su görevi bırakıyor
Esenyurt’ta doğalgaz borusu patladı

Esenyurt’ta doğalgaz borusu patladı