Alexander Sörloth'tan Beşiktaş ve transfer iddialarına yanıt

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:09

Sezon başından Leipzig'den satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth, Beşiktaş ve transfer konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Sörloth, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın yaptığı açıklamalara yanıt olarak, "Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, sezon sonunda konuşacağız. Transfer konusu menajerlerimin yürüttüğü bir olay. Bir fikrim yok" diye konuştu.

Golcü futbolcu Real Sociedad'da devam edecek misin sorusuna ise, "Bilmiyorum, bunu sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapmak ve kulüp için en iyisini yapmakla ilgileniyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Tüm bunlarla ilgilenen menajerlerim, %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezondan sonra konuşup neler olacağını göreceğiz"yanıtını verdi.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, 20 milyon Euro bedelle Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Leipzig'de bekleneni veremeyen Norveçli yıldız sezon başında 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralanmıştı.

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Real Sociedad formasıyla 37 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran Norveçli için Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Sörloth iddialarını doğruladı. Kazancı, "Sörloth için Real Sociedad’ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.