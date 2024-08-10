Alexis Sanchez 13 yıl aranın ardından eski takımına dönüyor!
Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Alexis Sanchez, 13 yıl sonra Udinese'ye geri döneceği iddia edildi.
Son olarak Inter forması giyen ve Türk kulüplerine de yazılan Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döneceği iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre: deneyimli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
ALEXIS SANCHEZ 13 YIL SONRA UDINESE'YE DÖNDÜ
Alexis Sanchez böylece 13 yıl aranın ardından İtalyan ekibine dönmüş oldu.
Udinese, Şilili yıldızı 2011-12 sezonu başında Barcelona'ya 26 milyon Euro karşılığında satmıştı.
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