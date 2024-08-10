Alexis Sanchez 13 yıl aranın ardından eski takımına dönüyor!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:53

Güncelleme: 10.08.2024 - 15:53

Son olarak Inter forması giyen ve Türk kulüplerine de yazılan Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döneceği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre: deneyimli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ALEXIS SANCHEZ 13 YIL SONRA UDINESE'YE DÖNDÜ

Alexis Sanchez böylece 13 yıl aranın ardından İtalyan ekibine dönmüş oldu.

Udinese, Şilili yıldızı 2011-12 sezonu başında Barcelona'ya 26 milyon Euro karşılığında satmıştı.