Alexis Sanchez 13 yıl aranın ardından eski takımına dönüyor!

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Alexis Sanchez, 13 yıl sonra Udinese'ye geri döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:53
Alexis Sanchez 13 yıl aranın ardından eski takımına dönüyor!
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Son olarak Inter forması giyen ve Türk kulüplerine de yazılan Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döneceği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre: deneyimli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ALEXIS SANCHEZ 13 YIL SONRA UDINESE'YE DÖNDÜ

Alexis Sanchez böylece 13 yıl aranın ardından İtalyan ekibine dönmüş oldu.

Udinese, Şilili yıldızı 2011-12 sezonu başında Barcelona'ya 26 milyon Euro karşılığında satmıştı.


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