Alfons Groenendijk: Elimizden son anda kaçan bir 3 puan var

08 Ekim 2022 Cumartesi, 20:38

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, ayaklarına gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmeyi istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söylerken; Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Antalyaspor karşısında aldıkları 1 puanı ceplerine koyacaklarını ve kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşadıkları bir maçı noktaladıklarını söyledi. Ellerinden son anda 3 puanın kaçtığına dikkat çeken Groenendıjk, “Oyuncularımız bugün sahada her şeyini verdi. 3 puanı kaybettiklerini düşünüyorum. Çok savaştık, çok çalıştık, çok iyi mücadele sergiledik. İlk 11’de birçok değişiklik yaptık ve onlardan iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Bu maçı öne doğru atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü çok tehlikeli bir rakibe karşı, çok az gol yiyen, iyi savunma yapan bir rakibe karşı 1-0 öne geçtik. Burada yapmamız gereken ayağımıza gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmekti. Maalesef bunu başaramadık” dedi.

"ÖLÜMÜNE SAVAŞIP GEÇİT VERMEMEMİZ GEREKİRDİ"

Beraberliğe rağmen maçtan olumlu düşüncelerle ayrıldıklarına vurgu yapan Groenendıjk, “Son topa gelecek olursak, ölümüne savaşıp geçit vermememiz gerekirdi ki bu 3 puanı perçinleyelim. Bunu başaramadık. Maalesef bunu elimizden kaçan bir 3 puan olarak görüyoruz. Süregelen kötü performans serisinden belki 1 puan aldık. Bunu olumlu olarak görebiliriz. Tabi ki 3 puan arzuluyorduk. Ama 1 puanda son mağlubiyetlerden sonra bizim için bir adım niteliğinde. Önümüzde Alanyaspor maçı var, bu saatten sonra durumumuz itibariyle her maçın ayrı önemi var. Bu şekilde oynamaya savaşmaya devam edersek bu kötü seriyi bozmaya yakınız. Yakında galibiyetler gelecektir” şeklinde konuştu.