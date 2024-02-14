Ali Cengiz, Romanya'da gümüş madalyaya uzandı!
Milli sporcu Ali Cengiz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'a mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya elde etti.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilonun finalinde Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'la karşılaştı.
Göz Atın
Rakibine 4-1 yenilen 27 yaşındaki Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aynı kiloda bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Belaruslu Kiryl Maskevich ve Ukraynalı Zhan Beleniuk elde etti.
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