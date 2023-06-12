Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması

Yayınlanma: 12.06.2023 - 00:12

Güncelleme: 12.06.2023 - 00:27

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi.

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası finalini güzel bir şekilde bitirdiklerini ve kupayı kazandıklarını söyledi.

"BURADAN DERİN İZLERLE AYRILIYORUM"

Fenerbahçe'nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu:

"Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim."

"Buradan derin izlerle ayrılıyorum" diyen Jesus, "Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz" ifadelerini kullandı.