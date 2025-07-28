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Ali Koç görevi bırakıyor: Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor!

Ali Koç görevi bırakıyor: Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor!

28.07.2025 12:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Ali Koç görevi bırakıyor: Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor!

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'un görevini Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'a devredeceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'a, görevine devam etmesi yönünde birçok Anadolu kulübünden ciddi anlamda destek ve baskı gelmişti. Ancak Koç, kararından geri adım atmayacağını ve görevi bir başkasına devredeceğini kesin bir dille açıklamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; birden fazla Süper Lig kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmesini istiyor.

GENEL KURUL YARIN

29 Temmuz Salı günü gerçekleşecek Kulüpler Birliği Vakfı genel kurul toplantısında, Ali Koç'un görevini Ertuğrul Doğan'a teslim etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Ali Koç #Kulüpler Birliği #Ertuğrul Doğan

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