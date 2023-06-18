Ali Koç harekete geçti! Sürpriz Arda Güler gelişmesi

Yayınlanma: 18.06.2023 - 18:10

Güncelleme: 18.06.2023 - 18:10

Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.

Sarı lacivertlilerde Arda'nın 2023-24 sezonunda takımda kalıp kalmayacağı en büyük merak konusu oldu.

Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde bulunan Arda Güler için Ali Koç'un planı genç yıldızı bir sezon daha takımda tutmak.

AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu doğrultuda 18 yaşındaki futbolcunun ailesiyle pazartesi günü görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta forma giyerken 6 gol ve 7 asist kaydetti.